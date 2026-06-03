Сенатор от ДНР Александр Волошин прокомментировал удар ВСУ по автобусу. Фото: ТГ/Волошин

Сенатор Российской Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин прокомментировал удар украинских боевиков на пассажирский автобус в Енакиево. Он подчеркнул, что атака, повлекшая гибель мирных граждан, не имеет оправдания.

- Убежден, что это преступление не останется безнаказанным, а виновные понесут заслуженную ответственность, - говорит Волошин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, а раненным пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки на автобус в ДНР назвала боевиков ВСУ охотниками на людей.

Напомним, что по предварительным данным, погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают помощь. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших.

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