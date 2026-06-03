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НовостиПолитика3 июня 2026 8:09

В атакованном ВСУ автобусе в Енакиево находились жители из разных городов России

Атакованный в ДНР пассажирский автобус направлялся по маршруту в Крым
Данил АРМЕЕВ
На месте удара ВСУ по автобусу в ДНР работают сотрудники СК России (архивное фото)

На месте удара ВСУ по автобусу в ДНР работают сотрудники СК России (архивное фото)

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В атакованном ВСУ автобусе в Енакиево Донецкой Народной Республики находились жители из разных регионов России. Об этом РИА Новости сообщили в компании-перевозчика.

- Автобус направлялся по маршруту в Крым, пассажиры были из разных регионов России, - сказал представитель компании.

Он также добавил, что всю информацию по трагедии собирают МЧС на месте. А конкретное количество пассажиров и из каких они городов пока затруднились назвать.

Ранее сообщалось, что в больнице после атаки ВСУ в Енакиево остаются 10 человек, включая ребенка. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево.

Также атаку на пассажирский автобус прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он назвал удар ВСУ актом запугивания мирных жителей.

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