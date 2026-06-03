В атакованном ВСУ автобусе в Енакиево находились жители из разных городов России

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В атакованном ВСУ автобусе в Енакиево Донецкой Народной Республики находились жители из разных регионов России. Об этом РИА Новости сообщили в компании-перевозчика.
- Автобус направлялся по маршруту в Крым, пассажиры были из разных регионов России, - сказал представитель компании.
Он также добавил, что всю информацию по трагедии собирают МЧС на месте. А конкретное количество пассажиров и из каких они городов пока затруднились назвать.
Ранее сообщалось, что в больнице после атаки ВСУ в Енакиево остаются 10 человек, включая ребенка. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево.
Также атаку на пассажирский автобус прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он назвал удар ВСУ актом запугивания мирных жителей.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередной акт нечеловеческой агрессии: При атаке БПЛА ВСУ на автобус «Москва – Симферополь» в ДНР погибли 7 человек, еще 11 ранены
При атаке БПЛА ВСУ на автобус «Москва – Симферополь» в ДНР погибли семь человек (подробнее)