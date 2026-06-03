Захарова после атаки на автобус в ДНР назвала боевиков ВСУ охотниками на людей (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинских боевиков охотниками на людей. Так она прокомментировала РИА Новости атаку ВСУ на автобус «Москва – Симферополь» в Енакиево Донецкой Народной Республики.

- Охота на людей. Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами, - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в атакованном ВСУ автобусе в Енакиево Донецкой Народной Республики находились жители из разных регионов России. Как рассказал представитель компании-перевозчика, все данные по трагедии на месте собирают сотрудники МЧС.

Также атаку вооруженных формирований Украины на автобус в Донецкой Народной Республике прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он сказал, что удар ВСУ расценивается как преднамеренный террористический акт в отношении мирных жителей.

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