Трое пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево находятся в реанимации (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Трое пострадавших при атаке дрона на рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево находятся в реанимации после операции. Их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщила «Вестям» главврач Горловской больницы Нелли Якуненко.

По ее словам, при поступлении состояние большинства раненых было средней тяжести. Троих прооперировали, теперь они в реанимации. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь. Сейчас медики работают с родственниками, которые звонят и узнают о состоянии близких.

Ранее сообщалось, что ВСУ ранним утром совершили очередной акт нечеловеческой агрессии. В Енакиево ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва - Симферополь». Погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, момент удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу «Москва - Симферополь» в Енакиево попал на камеры наблюдения.

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