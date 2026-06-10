Четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за атак БПЛА ВСУ 10 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 июня в ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней тяжести получили женщина 1943 года рождения, мужчина 1991 года рождения, а также пострадал мужчина 1974 года рождения. В Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 2004 года рождения. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В результате обстрелов противника повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и один легковой автомобиль в Центрально-Городском районе Горловки, Красногвардейском районе Макеевки, Енакиево, Новоселовке (городской округ Енакиево), Первомайском (Тельмановский округ), Стародубовке (Мангушский округ).

Ранее сообщалось, что 9 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов пострадали восемь мирных жителей.

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