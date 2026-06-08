В ДНР из-за атак БПЛА ВСУ один человек погиб, еще два человека пострадали

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Донецкой Народной Республике 8 июня в результате атак украинских ударных дронов погиб один человек и еще двое мирных жителей пострадали. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.
На трассе Ялта - Донецк, недалеко от села Кременевка Володарского округа, погиб мужчина 1985 года рождения.
- Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего, - сказал Глава ДНР.
В Приморском районе Мариуполя пострадали мужчина 1982 года и женщина 1987 года. Им оказывают медицинскую помощь.
Также в результате атак вооруженных формирований Украины повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Приморском, Ильичевском и Октябрьском районах Мариуполя, а также в Старобешевском и Володарском округах.
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