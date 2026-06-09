Восемь мирных жителей ДНР ранены из-за ударов БПЛА ВСУ 9 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

9 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

На трассе Донецк - Красноармейск, недалеко от села Пески, тяжелые ранения получил мужчина 2007 года рождения. Ранения средней тяжести - у мужчины 1987 года рождения и девушки 2008 года рождения.

На Донецкой кольцевой автодороге у села Яковлевка (Ясиноватский округ) пострадали пять работников дорожного предприятия - мужчины 1981, 1984, 1989, 1990 и 1995 годов рождения.

- Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, - сказал Глава ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике 8 июня в результате атак украинских ударных дронов погиб один человек и еще двое мирных жителей пострадали.

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