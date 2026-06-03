Пассажиры из Польши были в автобусе, попавшем под удар дрона ВСУ в ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

Среди пассажиров рейсового автобуса, по которому ударил украинский дрон в Енакиево, были граждане Польши. Они направлялись в Мариуполь. Об этом «Звезде» рассказала главврач горбольницы №2 Горловки Нелля Якуненко.

По ее словам, в автобусе также ехали жители разных регионов России - многие из Ярославской области, а также пассажиры из Тывы. Они неохотно разговаривают из-за тяжелого состояния и полученного стресса. Сейчас пациенты находятся на седативной терапии.

Ранее сообщалось, что количество погибших при ударе украинского дрона по пассажирскому автобусу в Енакиево выросло до восьми. Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, на рейс зарегистрировались 53 человека. Сейчас выясняют, кто и где заходил и выходил. Тела погибших при обстреле ВСУ пока не опознали.

Кроме того, прокуратура ДНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево.

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