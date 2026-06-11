В ДНР отметили заслуги работников сферы образования региона. Фото: ТГ/Трофимов

В Донецкой Народной Республике в преддверии Дня России отметили заслуги работников сферы образования региона. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

- Уважаемые педагоги Донецкой Народной Республики! Искренне благодарю вас за ежедневный самоотверженный труд. Вы выполняете важнейшую задачу в обучении и воспитании наших детей. Ваш профессионализм и преданность своему делу способствуют успешному развитию образовательной системы региона, - обратился к работникам Трофимов.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике судебные приставы в честь Дня России высадили «императорские деревья». Речь идет о павловниях. Свое название оно получило в честь дочери российского императора Павла I - Анны Павловны, королевы Нидерландов.

Кроме того, сообщалось, что в преддверии Дня России в музее Донецкой железной дороги показали уникальную коллекцию паровозов.

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