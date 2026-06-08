В преддверии Дня России в ДНР провели фестиваль джиу-джитсу «ГАРД». Фото: «Народная Дружина»

В Донецкой Народной Республике в преддверии Дня России прошел фестиваль джиу-джитсу «ГАРД», который объединил профессиональных спортсменов и любителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Народной Дружины».

- Участие приняли 32 пары спортсменов с разных уголков региона. Бойцы продемонстрировали свои навыки в этом боевом искусстве, а лучшие были награждены памятными призами, - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике на базе спортивного комплекса «Спартак» провели фестиваль по бальным танцам, посвященный памяти старшего дружинника С.С. Черткова.

Кроме того, сообщалось, что в Амвросиевке Донецкой Народной Республики состоялось открытие турнира по боксу, посвященного победителям в Великой Отечественной войне и участникам боевых действий, на призы Героя Российской Федерации Андрея Сердюкова.

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