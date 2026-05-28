В Амвросиевке состоялось открытие турнира по боксу. Фото: MAX/Швец

В Амвросиевке Донецкой Народной Республики состоялось открытие турнира по боксу, посвященного победителям в Великой Отечественной войне и участникам боевых действий, на призы Героя Российской Федерации Андрея Сердюкова. Об этом сообщил министр спорта ДНР Максим Швец.

- После соревнований провел детальный осмотр спортивных объектов города. Посетил местную спортивную школу и центральный стадион. На сегодняшний день это практически единственные спортобъекты в Амвросиевке, и оба требуют комплексного ремонта, - рассказал Швец.

Он взял ситуацию на свой личный контроль.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике прошел турнир по баскетболу среди ветеранов. Соревнования посвятили памяти Олега Твердохлебова - участника СВО, тренера-преподавателя и настоящего патриота.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе прошел городской турнир по пулевой стрельбе.

