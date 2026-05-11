В Харцызске провели турнир по настольному теннису среди ветеранов СВО

Фото: t.me/fond_ZO_DPR

В Харцызске прошел турнир по настольному теннису среди ветеранов СВО. Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Великой Победы и Дню Донецкой Народной Республики, показало, что боевой дух защитников Донбасса по-прежнему силен, а стремление к победе не угасает. Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» ДНР.

На соревнованиях встретились участники боевых действий разных поколений. Столы для настольного тенниса превратились в настоящее поле битвы, где разгорелись нешуточные страсти. Однако, несмотря на накал борьбы, царила атмосфера дружеского соперничества. Каждый хотел одержать победу, но вместе с тем ценил само участие и общение с боевыми товарищами.

- Это было незабываемо. Я давно не испытывал такого азарта и такого единения с товарищами. Настольный теннис - не просто игра, знакомая с детства. Она раскрылась сегодня новыми красками. Руки еще помнят, как закручивать мячик и посылать его на сторону соперника. Соперники попались, конечно, сильные, но и я показал свои умения. Борьба была достойная, - поделился впечатлениями один из ветеранов.

Спортивный праздник завершился дружеской ничьей, уступив место более важным ценностям - товариществу и взаимному уважению.

