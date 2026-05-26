В ДНР прошел турнир по баскетболу с участием команд из Москвы и Ростова-на-Дону. Фото: MAX/Швец

В Донецкой Народной Республике прошел турнир по баскетболу среди ветеранов. Соревнования посвятили памяти Олега Твердохлебова - участника СВО, тренера-преподавателя и настоящего патриота.

- Впервые на площадке Донецкой Народной Республики играли команды из Москвы и Ростова-на-Дону! Эти соревнования стали символом единства, силы духа и памятью о тех, кто отдал жизнь за нашу землю. Напряженные матчи, красивые атаки, упорная борьба до последней секунды – зрители получили максимум эмоций, - рассказал министр спорта ДНР Максим Швец.

Первое место заняла команда «Автодор» из Москвы, на втором месте оказался «Барс» из Ростова-на-Дону, а на третьем месте команда сборной ДНР.

Ранее сообщалось, что в Буденновском районе Донецка появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

