Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 8:00

В ДНР прошел турнир по баскетболу с участием команд из Москвы и Ростова-на-Дону

Соревнования по баскетболу в ДНР прошли среди ветеранов
Данил АРМЕЕВ
В ДНР прошел турнир по баскетболу с участием команд из Москвы и Ростова-на-Дону. Фото: MAX/Швец

В ДНР прошел турнир по баскетболу с участием команд из Москвы и Ростова-на-Дону. Фото: MAX/Швец

В Донецкой Народной Республике прошел турнир по баскетболу среди ветеранов. Соревнования посвятили памяти Олега Твердохлебова - участника СВО, тренера-преподавателя и настоящего патриота.

- Впервые на площадке Донецкой Народной Республики играли команды из Москвы и Ростова-на-Дону! Эти соревнования стали символом единства, силы духа и памятью о тех, кто отдал жизнь за нашу землю. Напряженные матчи, красивые атаки, упорная борьба до последней секунды – зрители получили максимум эмоций, - рассказал министр спорта ДНР Максим Швец.

Первое место заняла команда «Автодор» из Москвы, на втором месте оказался «Барс» из Ростова-на-Дону, а на третьем месте команда сборной ДНР.

Ранее сообщалось, что в Буденновском районе Донецка появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин поздравил бильярдиста из ДНР с победой на «Кубке мэра Москвы»

Глава ДНР подчеркнул, что школа спорта в Республике сильна и воспитывает чемпионов высокого уровня (подробнее)