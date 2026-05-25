В Донецке появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Фото: ЕР ДНР

В Буденновском районе Донецка появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

Там добавили, что на территории спорткомплекса есть поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, тренажеры для сдачи норм ГТО и детская игровая площадка.

Спортивный комплекс построили по Народной программе «Единой России» при поддержке Минспорта Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе расширяют возможности для занятий спортом - и для детей, и для взрослых. В рамках госпрограммы «Спорт России» в городе восстанавливают два стадиона спорткомплекса «Лидер» и плавательный бассейн спортивной школы «Фаворит».

Кроме того, сообщалось, что сейчас в Пролетарском районе столицы региона возводят две универсальные площадки – для футбола, баскетбола и волейбола. Реализация проекта стала возможным благодаря средствам из Президентского фонда культурных инициатив.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР планируют создать демонстрационный центр по адаптивным видам спорта

Министр спорта ДНР провел рабочую встречу с первым вице-президентом Паралимпийского комитета России (подробнее)