В ДНР планируют создать демонстрационный центр по адаптивным видам спорта. Фото: ТГ/Швец

В Донецкой Народной Республике планируют создать демонстрационный центр по адаптивным видам спорта. Об этом сообщил министр спорта ДНР Максим Швец по итогам рабочей встречи с первым вице-президентом Паралимпийского комитета России Артемом Торопчиным.

- К сожалению, реалии нашего региона таковы, что за годы боевых действий многие наши земляки получили тяжелые ранения и травмы, стали инвалидами. Это мирные жители и, конечно, наши ветераны боевых действий - люди, которые ценой собственного здоровья защищали родную землю, - говорит Швец. - Наш долг - не просто обеспечить им медицинскую реабилитацию, но и дать возможность вернуться к полноценной, активной жизни.

Министр подчеркнул, что спорт в реабилитации играет ключевую роль.

Ранее сообщалось, что робот Жорик вместе с пациентами Донецкого протезно-ортопедического центра пройдет Школу ходьбы.

