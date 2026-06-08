В ДНР провели фестиваль по бальным танцам. Фото: «Народная Дружина»

В Донецкой Народной Республике на базе спортивного комплекса «Спартак» провели фестиваль по бальным танцам, посвященный памяти старшего дружинника С.С. Черткова. Об этом сообщили в пресс-службе «Народной Дружины».

- Участниками стали 150 воспитанников спортивных секций и профессиональных танцоров. Их творческая программа - не просто выступление, а дань уважения Сергею Черткову, который также добивался успеха в этом виде спорта и других сферах своей деятельности, - рассказали в пресс-службе.

На фестивале побывала мама Сергея Черткова, трагически погибшего при выполнении гуманитарной миссии в Мариуполе в 2022 году, Наталья Черткова.

Ранее сообщалось, что народный театр танца «Ассорти Dance» из Донецка, представляющий Дворец культуры «Заперевальный», с триумфом выступил на международном конкурсе-фестивале «Орбита талантов», который проходил в Краснодаре.

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