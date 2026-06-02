Народный театр танца «Ассорти Dance» из Донецка покорил Краснодар

Коллектив показал высочайший уровень мастерства и вернулся домой с прекрасным результатом. Фото: ТГ/Кулемзин

Народный театр танца «Ассорти Dance» из Донецка, представляющий Дворец культуры «Заперевальный», с триумфом выступил на международном конкурсе-фестивале «Орбита талантов», который проходил в Краснодаре. Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

- Коллектив показал высочайший уровень мастерства и вернулся домой с прекрасным результатом, став двукратным обладателем Гран-при и тринадцатикратным Лауреатом 1 степени! - заявил он.

Глава города высоко оценил успех ребят.

- Это заслуженная победа донецких танцоров и их наставников, - подчеркнул Кулемзин. - Поздравляю весь коллектив «Ассорти Dance» с блестящим выступлением! Так держать!

Напомним, что ранее артистки из Донецка покорили фестиваль циркового искусства в Саратове. Артистки Донецкого цирка стали обладательницами золотой короны на фестивале в Саратове.

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