В музее Донецкой железной дороги показали уникальную коллекцию паровозов

В Донецке представили экспозицию «История паровозов России». Фото: Железные дороги Новороссии

Музей истории и развития Донецкой железной дороги представил стенд «История паровозов России». Новую экспозицию первыми увидели сотрудники Дорожного центра стандартизации, метрологии и экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе «Железных дорог Новороссии», знакомство с историей паровозов России началось на площадке с натурными образцами техники.

В Донецке представили экспозицию «История паровозов России». Фото: Железные дороги Новороссии

– Каждый локомотив, хранящийся в музее, имеет свою уникальную «биографию». ТЭ-6115 (1942 г.) – немецкий трофейный паровоз, известный среди железнодорожников как «Фрау». ФД20-2714 (1939 г.) – «Феликс Дзержинский», в свое время самый мощный локомотив Советского Союза, заслуживший народное имя «Фэдэшечка». ЛВ-0407 («Лебедянка») – грузовой магистральный паровоз, подаренный музею Российскими железными дорогами в 2012 году. Маневровые паровозы 9П-389 и Ь-2062 («Кукушка») – символы технической эволюции маневровой работы, – рассказали в пресс-службе.

Также большой интерес у гостей вызвал отреставрированный турный вагон 1941 года. Он демонстрирует условия труда и быта локомотивных бригад в военное время.

В Донецке представили экспозицию «История паровозов России». Фото: Железные дороги Новороссии

Затем сотрудники Дорожного центра стандартизации, метрологии и экспертизы отправились по залам, чтобы осмотреть атрибутику, связанную с паровозами.

– В первом зале внимание специалистов центра привлекла атрибутика прошлых веков: фонари сигналистов, старинные мундиры и легендарная «шарманка» – металлический чемоданчик машиниста. Среди множества уникальных экспонатов представлены, например, пряжка ремня работника Екатерининской железной дороги конца XIX века и карманные часы, врученные В. П. Обходкину в 1912 году за предотвращение крушения на Северо-Донецкой железной дороге, – рассказали в пресс-службе.

В Донецке представили экспозицию «История паровозов России». Фото: Железные дороги Новороссии

В Донецке представили экспозицию «История паровозов России». Фото: Железные дороги Новороссии

Второй же зал посвящен подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Там представлена подлинная амуниция и награды героев.

Участники экскурсии остались в восторге от увиденного и говорят, что знание истории этой отрасли помогает современным специалистам не только ценить накопленный опыт, но и с большим уважением относиться к высоким стандартам железнодорожного дела.

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