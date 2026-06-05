За каждой медалью - подвиг: В Санкт-Петербурге открылась выставка государственных наград ДНР

В Санкт-Петербурге открылась выставка государственных наград ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга открылась первая выставка государственных наград Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин. Он вместе с сенатором РФ от ДНР Александром Волошиным осмотрели экспозицию.

В Санкт-Петербурге открылась выставка государственных наград ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

- Линейку юбилейных наград открывает медаль «Год создания Донецкой Народной Республики». Она была выпущена еще в 2015 году к первой годовщине провозглашения ДНР. Символом мужества и несгибаемой воли стали медали за освобождение Дебальцево, Мариуполя, Артемовска, Марьинки, Авдеевки, Новгородского, Угледара, Красноармейска и Димитрова, - рассказал Пушилин.

Как сказал Волошин, для Донбасса эта экспозиция имеет особое значение.

В Санкт-Петербурге открылась выставка государственных наград ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

- Впервые на одной площадке представлены все официально утвержденные государственные награды республики - как символы мужества, верности долгу и созидательного труда. Многие из них создавались в тяжелейших условиях, в период активных боевых действий, и потому несут в себе подлинную, прожитую историю, - рассказал сенатор.

Авторы экспозиции - Г.Л. Александров и О.Т. Леонидов. Они вложили в награды душу. По словам Пушилина, за каждой - подвиги бойцов и жителей, внутренняя сила русского человека.

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