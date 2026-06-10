Группировка войск «Запад» ВС РФ нанесла поражение ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие группировки войск «Запад» Вооруженных сил России нанесли поражение украинским боевикам в районе населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Василевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на этом направлении за сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 210 человек личного состава.

Также бойцы ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42 производства Израиля.

Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов самолетного типа «Молния-2» соединения РХБ защиты группировки «Центр» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении.

Кроме того, сообщалось, что экипаж ТОС-1А уничтожил укрепленный опорный пункт и живую силу ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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