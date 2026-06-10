Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Военнослужащие группировки войск «Запад» Вооруженных сил России нанесли поражение украинским боевикам в районе населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Василевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на этом направлении за сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 210 человек личного состава.
Также бойцы ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42 производства Израиля.
Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов самолетного типа «Молния-2» соединения РХБ защиты группировки «Центр» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении.
Кроме того, сообщалось, что экипаж ТОС-1А уничтожил укрепленный опорный пункт и живую силу ВСУ в Донецкой Народной Республике.
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