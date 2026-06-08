В ДНР выделят 393 млн рублей аграриям, пострадавшим от засухи 2025 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В регионе завершилось заседание Правительства ДНР, на котором приняли важное для сельского хозяйства решение. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минсельхоза Республики Артем Крамаренко.

Речь идет о возмещении ущерба от засухи 2025 года. На эти цели из бюджета ДНР выделят 393 миллиона рублей. Крамаренко выразил уверенность, что эти средства сейчас очень нужны аграриям в непростых условиях. Вопрос находится на личном контроле Главы ДНР Дениса Пушилина.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Донецкой Народной Республике зарегистрировали больше двух тысяч единиц самоходной техники и прицепов. Больше всего среди зарегистрированной техники - тракторы (840 единиц) и прочие самоходные машины (839). Также зарегистрированы 106 зерноуборочных комбайнов и 319 прицепов.

Кроме того, в Республике посевные площадки выросли на 68 процентов.

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