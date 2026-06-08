С начала года в ДНР зарегистрировали 2105 единиц самоходной техники и прицепов. Фото: Минсельхоз ДНР

С начала 2026 года в Донецкой Народной Республике зарегистрировали больше двух тысяч единиц самоходной техники и прицепов. Итоги первых пяти месяцев подвел Гостехнадзор ДНР.

Как сообщили в Минсельхозе ДНР, всего на учет поставили 2105 машин, из них 397 относятся к агропромышленному комплексу. Больше всего среди зарегистрированной техники - тракторы (840 единиц) и прочие самоходные машины (839). Также зарегистрированы 106 зерноуборочных комбайнов и 319 прицепов.

Инспекция провела 1250 техосмотров и оказала свыше двух тысяч госуслуг по выдаче и замене удостоверений тракториста-машиниста. Право готовить операторов самоходной техники получили Донбасская аграрная академия, Мариупольский аграрно-технологический, Волновахский технологический и Амвросиевский многопрофильный техникумы.

Ранее сообщалось, что в Республике посевные площадки выросли на 68 процентов. Если в 2022 году сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели обрабатывали 279,5 тысяч гектаров, то под урожай 2026 года площадь сева достигла уже 408,9 тысяч гектаров.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сев яровых в ДНР на финишной прямой, аграрии готовятся к уборочной кампании

Более четырех тысяч единиц техники задействуют в уборочной кампании ДНР (подробнее)