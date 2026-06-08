Военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ улучшили положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве добавили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белицкое, Васильевка, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка Донецкой Народной Республики.

На этом направлении ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину и два автомобиля ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженным силам России осталось до Краматорска 11 километров.

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