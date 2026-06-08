Девушку, которой боец сделал предложение в больнице Горловки, перевезли в Ярославль. Фото: ТГ/Приходько

Девушку Анастасию из Горловской больницы №2 перевели в медучреждение Ярославской области. Об этом сообщает RT.

Там добавили, что девушка до сих пор находится в тяжелом состоянии. Как рассказала ее тетя, Полина, у Анастасии по дороге в Ярославскую область была высокая температура.

Напомним, что она попала под удар ВСУ на автобус в Енакиево 3 июня 2026 года. А на днях прямо в реанимации Горловской больницы боец сделал девушке предложение руки и сердца.

Кроме того, один из пострадавших мирных жителей, Александр Михайлович, который находился в автобусе в момент атаки, рассказал, как всё произошло. Мужчина возвращался из отпуска из Москвы в Енакиево, где сейчас живёт и работает. Он рассказал о первых минутах после удара ВСУ по пассажирскому автобусу. Также известно, что мужчина совсем немного не доехал до своей остановке.

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