ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Щурово и Лозовое в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России нанесли поражение украинским боевикам в районе населенных пунктов Щурово и Лозовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Эти два населенных пункта находятся в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС РФ, бойцы которой заняли более выгодные рубежи и позиции.

За последние сутки на этом направлении вооруженные формирования Украины потеряли более 175 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащий разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск захватил украинский тяжелый беспилотник «Вампир» в Донецкой Народной Республике.

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