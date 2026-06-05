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НовостиПолитика5 июня 2026 12:25

ВС РФ уничтожили наземные роботы ВСУ на Добропольском направлении

Расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили наземные роботы ВСУ, подвозившие боеприпасы на Добропольском направлении
Владислав ГУЩИН
ВС РФ уничтожили наземные роботы ВСУ на Добропольском направлении

ВС РФ уничтожили наземные роботы ВСУ на Добропольском направлении

Фото: Минобороны РФ.

Расчеты беспилотных систем соединения спецназначения группировки войск «Центр» уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, которые противник использовал для доставки боеприпасов и продовольствия на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы FPV-дронов ВС РФ круглосуточно охотятся за вражескими целями. Они эффективно выявляют и поражают НРТК, лишая украинские подразделения своевременного снабжения.

Уничтожение роботизированных комплексов серьезно снижает логистические возможности противника и затрудняет удержание им позиций. Боевой опыт расчетов позволяет поражать цели в любое время суток, нарушать систему снабжения ВСУ и помогать штурмовикам продвигаться на Добропольском направлении.

Ранее сообщалось, что за неделю бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в ДНР.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов беспилотников на окраинах Константиновки.

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