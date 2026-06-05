ВС РФ уничтожили наземные роботы ВСУ на Добропольском направлении Фото: Минобороны РФ.

Расчеты беспилотных систем соединения спецназначения группировки войск «Центр» уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, которые противник использовал для доставки боеприпасов и продовольствия на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы FPV-дронов ВС РФ круглосуточно охотятся за вражескими целями. Они эффективно выявляют и поражают НРТК, лишая украинские подразделения своевременного снабжения.

Уничтожение роботизированных комплексов серьезно снижает логистические возможности противника и затрудняет удержание им позиций. Боевой опыт расчетов позволяет поражать цели в любое время суток, нарушать систему снабжения ВСУ и помогать штурмовикам продвигаться на Добропольском направлении.

Ранее сообщалось, что за неделю бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в ДНР.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов беспилотников на окраинах Константиновки.

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