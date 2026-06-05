Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ также нанесли удары по 17 бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.

Как сообщили в Минобороны России, за неделю ВСУ на данном направлении потеряли свыше 2360 человек личного состава, 23 бронемашины, 37 автомобилей и 12 артсистем. Также были уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что с 30 мая по 5 июня 2026 года «Южная» группировка войск освободила населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. За неделю российские войска нанесли удары по 12 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 935 солдат.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов беспилотников на окраинах Константиновки.

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