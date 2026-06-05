В поселке Новый Свет ДНР создают детскую научную площадку «Космос». Фото: Старобешевский муниципальный совет

В поселке Новый Свет Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики создают детскую научную площадку «Космос». Об этом сообщили в муниципальном совете округа.

- Строительные работы по проекту продолжаются в установленные сроки. Ожидается, что детская научная площадка «Космос» будет полностью готова к приему юных посетителей 31 августа 2026 года, - уточнили в муниципальном совете.

Строительство площадки ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Македоновка в Донецкой Народной Республике открыли новую детскую и спортивную площадки. На церемонии побывали министр сельского хозяйства ДНР Артем Крамаренко, глава Володарского округа Сергей Юзвинкевич и руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский.

Кроме того, сообщалось, что в самом центре Донецка - на бульваре Пушкина - открыли новую детскую площадку.

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