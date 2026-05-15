В стиле сказок Пушкина: В центре Донецка открыли новую детскую площадку

В Донецке открылась новая детская площадка. Фото: МАХ/Кулемзин

В самом центре Донецка - на бульваре Пушкина - открыли новую детскую площадку. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Особенностью новой игровой зоны стало ее тематическое оформление - в стиле сказок великого русского поэта Александра Пушкина. По периметру расставлены фигуры любимых сказочных героев, а сам игровой комплекс оборудован всем необходимым для детей разных возрастов - от малышей до школьников.

При благоустройстве территории по просьбе жителей особое внимание было уделено сохранению имеющихся зеленых насаждений. Игровой комплекс гармонично вписали в ландшафт - здесь есть как тенистые участки для игр и отдыха, так и солнечные зоны. Это позволило обеспечить комфортные условия как для детей, так и для родителей, которые могут отдохнуть рядом.

Глава города Алексей Кулемзин выразил благодарность ПСБ-банку за реализацию проекта, подчеркнув, что главная награда - это видеть счастливые улыбки детей.

- Ради этого мы сделаем все, - отметил он.

По словам вице-президента, управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика, этот проект делали совместно с администрацией города.

- Хотели сделать не просто какое-то новое обновление места, а место, которое бы заинтересовало детей, мотивировало бы их к знаниям, к общению. Судя по глазам сегодняшних ребятишек, нам это удалось, - сказал он.

