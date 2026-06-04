В ДНР готовятся к реализации масштабного инвестиционного проекта - строительству индустриального парка «Куйбышевский» в Донецке. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин, комментируя итоги соглашений, достигнутых на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Проект, реализуемый совместно с ПАО «Сбербанк» и ООО «УК «Техинвест», предполагает создание полноценной экосистемы для ведения бизнеса. Индустриальный парк будет включать в себя как индивидуальные производственные цеха, так и полностью современную инфраструктуру для работы персонала.
max.ru/PushilinDenis
- Это будет полноценная экосистема для бизнеса: от индивидуальных цехов - до современной инфраструктуры для персонала. По сути, мы создаем «город в городе» для инвесторов и специалистов, - заявил Денис Пушилин.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР построят современный логистический кластер. Новый комплекс с роботизированной техникой и мультитемпературными складами появится в Республике.
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