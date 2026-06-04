На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) была достигнута важная договоренность о строительстве в Донецкой Народной Республике современного логистического кластера. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что соглашение было подписано с генеральным директором АО «АйСи Инвест» Екатериной Белоусовой.
Она напомнила, что предыдущий опыт сотрудничества на ПМЭФ уже принес свои плоды: в прошлом году было подписано соглашение о создании в ДНР новой розничной сети «Семья», и в настоящее время магазины этой сети активно строятся. Следующим шагом, по словам Белоусовой, станет инвестирование в создание современных логистических объектов.
max.ru/PushilinDenis
- Они необходимы не только для развития нашей сети, но и для входа новых розничных сетей в регион, - пояснила гендиректор АО «АйСи Инвест».
Планируется, что новый логистический кластер площадью 120 тысяч квадратных метров будет оснащен надежными складами, роботизированной техникой для автоматизации процессов, а также комплексами с мультитемпературными режимами хранения продукции.
Строительство такого логистического хаба поможет в обеспечении продовольственной безопасности ДНР.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР построят домостроительный завод
На заседании инвесткомитета в ДНР рассмотрели новые амбициозные и масштабные проекты (подробнее)