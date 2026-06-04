С гендиректором АО «АйСи Инвест» Екатериной Белоусовой договорились о реализации масштабного инфраструктурного проекта. Фото: max.ru/PushilinDenis

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) была достигнута важная договоренность о строительстве в Донецкой Народной Республике современного логистического кластера. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что соглашение было подписано с генеральным директором АО «АйСи Инвест» Екатериной Белоусовой.

Она напомнила, что предыдущий опыт сотрудничества на ПМЭФ уже принес свои плоды: в прошлом году было подписано соглашение о создании в ДНР новой розничной сети «Семья», и в настоящее время магазины этой сети активно строятся. Следующим шагом, по словам Белоусовой, станет инвестирование в создание современных логистических объектов.

В ДНР построят мощный дата-центр и современный логистический хаб max.ru/PushilinDenis

- Они необходимы не только для развития нашей сети, но и для входа новых розничных сетей в регион, - пояснила гендиректор АО «АйСи Инвест».

Планируется, что новый логистический кластер площадью 120 тысяч квадратных метров будет оснащен надежными складами, роботизированной техникой для автоматизации процессов, а также комплексами с мультитемпературными режимами хранения продукции.

Строительство такого логистического хаба поможет в обеспечении продовольственной безопасности ДНР.

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