В Македоновке ДНР открыли новую детскую и спортивную площадки. Фото: ТГ/Добровольский

В населенном пункте Македоновка в Донецкой Народной Республике открыли новую детскую и спортивную площадки. На церемонии побывали министр сельского хозяйства ДНР Артем Крамаренко, глава Володарского округа Сергей Юзвинкевич и руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский.

- По своему уровню площадка ничем не уступает тем, которые сегодня делают в крупных городах. Для небольшого села это действительно серьезный и важный объект, который станет местом притяжения не только для жителей Македоновки, но и для всех соседних малых населённых пунктов, - рассказал Добровольский.

На площадке сделали современное безопасное покрытие, установили игровые комплексы для детей разного возраста, спортивную зону и места для отдыха.

Добровольский подчеркнул, что в ДНР делают все, чтобы у детей и молодежи было больше возможностей для спорта и общения.

Ранее сообщалось, что в жилмассиве Красногвардейского района Макеевки обновляют инфраструктуру. Денис Пушилин сообщил, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» здесь строят большую детскую и спортивную площадку.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В стиле сказок Пушкина: В центре Донецка открыли новую детскую площадку

Современная игровая зона для детей появилась на бульваре Пушкина в Донецке (подробнее)