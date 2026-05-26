В жилмассиве Красногвардейского района Макеевки обновляют инфраструктуру. Денис Пушилин сообщил, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» здесь строят большую детскую и спортивную площадку - с безопасным покрытием, тренажерами для маломобильных граждан и местом, где родители могут отдохнуть, пока дети играют.

Пушилин пообщался с местными жителями: обсудили ремонт внутриквартальных дорог, освещение и тротуары по пути к 58-й школе. Еще одна больная тема - в микрорайоне нет аптеки. Глава ДНР пообещал проработать вопрос с бизнесом, а пока наладят выезд мобильной группы.

В решении коммунальных проблем помогает практика старших по дому - ее хотят внедрять по всей Республике.

Параллельно с благоустройством двора в микрорайоне капитально ремонтируют многоквартирный дом (помогает Московская область) и восстанавливают детский сад №127 вместе с Югрой. После ремонта садик начнет принимать детей с двух месяцев - группа всего на шесть малышей.

