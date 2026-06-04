В ДНР группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по шести вражеским бригадам в районах Рубежного, Доброполья, Райского, Белозерского в Донецкой Народной Республике, Василевки и Чугуево в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение трем бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Малиновки, Новоселовки и Славянска в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение ВСУ в районах Лозового и Щурово в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 210 военнослужащих и два американских бронетранспортера М113.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ улучшили позиции у Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР

Российские войска уничтожили британскую и американскую САУ, а также немецкий танк ВСУ (подробнее)