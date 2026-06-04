«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение трем бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Малиновки, Новоселовки и Славянска в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение ВСУ в районах Лозового и Щурово в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Кроме того, российские военные успешно наступают на Добропольском направлении с северо-востока и оказывают давление на ВСУ в районе Кучеров Яра.

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