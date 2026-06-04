В ДНР запустят цифровой проект по недропользованию

Премьер-министр ДНР Андрей Чертков подписал соглашение с Федеральным агентством по недропользованию. Фото: MAX/Чертков

В Донецкой Народной Республике создадут ГИС-проект, а также подготовят аналитический сборник «Минерально-сырьевой комплекс твердых полезных ископаемых ДНР». Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков по итогам подписанного соглашения с Федеральным агентством по недропользованию.

- Что такое ГИС-проект? Это использование геоинформационных систем для решения задач разведки, добычи, оценки запасов, планирования работ, управления горными предприятиями и минимизации воздействия на окружающую среду, - рассказала Чертков.

Премьер-министр ДНР добавил, что они помогают собрать, проанализировать и наглядно представить разнородные данные.

Ранее Чертков рассказал о планах строительства технопарков в Республике. Он побывал на площадке особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

Кроме того Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Республике будет базироваться хоккейная команда «Красная Машина».

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