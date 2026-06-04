На большей части ДНР можно выращивать виноград из-за смены климата Фото: Марина СИЗОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за изменения климата большая часть Донецкой Народной Республики теперь подходит для выращивания винограда, в том числе технических сортов для виноделия. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС Глава ДНР Денис Пушилин.

- Безусловно, сейчас сменился климат, сменилась погода, и у нас большая часть ДНР подходит непосредственно для того, чтобы выращивать виноград подходящих сортов для производства в том числе и вина, - сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что виноградари Донбасса выращивают новые сорта и адаптируются к сложному климату. Новый гибридный сорт винограда «Батя» появился в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Россельхозцентр оценил влияние весенней непогоды на будущий урожай в ДНР. Погода в регионе создает идеальные условия для созревания зерновых.

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