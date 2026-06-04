Премьер-министр ДНР рассказал о планах строительства технопарков в Республике. Фото: ТГ/Чертков

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков рассказал о планах строительства технопарков в Республике. Об этом он сообщил после того, как побывал на площадке особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

- Посмотрели, как за 20 лет эта площадка из пустыря преобразовалась в большой технологический промпарк, который мы очень мечтаем построить в Донецкой Народной Республике. Очень много вопросов обсудили, а именно размещение инвесторов, которые заходят сегодня в Республику и те вопросы, как их размещать для строительства таких технопарков, - рассказал Чертков.

Премьер-министр добавил, что в ДНР уже не первый год действует свободная экономическая зона с множеством преференций.

Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. И в первый день его работы Глава ДНР Денис Пушилин подписал три важных соглашения.

Кроме того, сообщалось, что два социальных проекта из ДНР получат поддержку бизнеса.

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