Два социальных проекта из ДНР получат поддержку бизнеса. Фото: Добро.рф

Участники Петербургского международного экономического форума смогут взять шефство над 45 социальными проектами из 26 регионов России в 2026 году. В этой инициативе участвуют два проекта из Донецкой Народной Республики. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе «Добро.рф»

Один из них - «День с Первыми», который реализуется командой «Движение Первых». За февраль-март 2026 года программу посетили 420 ребят из 29 учебных заведений. В планах - запуск двух новых интерактивных программ, охват еще 1000 школьников и проведение пяти выездных мероприятий в отдаленных школах округа.

Второй проект – «Родник добра». Он обеспечивает регулярную доставку чистой питьевой воды маломобильным и пожилым жителям отдаленного поселка Кочегарка. В настоящее время подвоз воды осуществляется один раз в два дня в объеме 9 тонн (более 100 тонн в месяц). В планах организации - расширение охвата и увеличение частоты рейсов.

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