ВС РФ уничтожили средства связи ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили средства связи боевиков ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В ходе воздушной разведки операторы выявляют антенны связи, ретрансляторы, средства радиоэлектронной разведки и другие технические средства, используемые противником для передачи данных и управления подразделениями на переднем крае, - рассказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что в результате поражаются как сами технические средства, так и обслуживающий их противник.

Ранее сообщалось, что российские военные успешно наступают на Добропольском направлении с северо-востока и оказывают давление на ВСУ в районе Кучеров Яра.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ улучшили позиции у Славянска, Краматорска и Константиновки в Донецкой Народной Республике. Российские войска уничтожили британскую и американскую САУ, а также немецкий танк ВСУ.

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