В микрорайоне «Солнечный» в Макеевке приступили к строительству дома Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В микрорайоне «Солнечный» Центрально-Городского района Макеевки приступили к строительству многоквартирного дома. Об этом ДАН сообщила временно исполняющая полномочия главы города Юлия Иванова.

- У нас есть четыре инвестиционных проекта, которые утверждены Главой ДНР Денисом Пушилиным. Один из проектов уже начал работу - это строительство многоквартирного дома в микрорайоне «Солнечный». Это рядом с детским садиком, в котором завершается благоустройство, - рассказала Иванова.

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Донбасса подготовила первое в Донецкой Народной Республике инвестиционное предложение. В Донецке займутся восстановлением гостиничного комплекса «Прага». Объект расположен в центре города.

Кроме того, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике построят домостроительный завод. Этот и другие крупные проекты одобрили на заседании инвестиционного комитета.

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