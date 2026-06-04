В топ-5 регионов России вошла ДНР по заявкам на конкурс «Родная игрушка». Фото: Общество «Знание»

Донецкая Народная Республика вошла в топ-5 регионов России по заявкам на второй сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Всего от ДНР было направлено 233 проекта.

- Победители получат экспертную поддержку, наставников, помощь в создании прототипов, запуске производства и продвижении. Лучшие проекты смогут выйти на рынок и попасть в реестр проверенной продукции, - рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Конкурс проводится Российским обществом «Знание» и «Движением Первых» по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Ранее министр культуры ДНР Михаил Желтяков рассказал, какие проекты от Республики были направлены на участие в национальном проекте «Семья» на 2027 год.

Кроме того, сообщалось, что участники Петербургского международного экономического форума смогут взять шефство над 45 социальными проектами из 26 регионов России в 2026 году. В этой инициативе участвуют два проекта из Донецкой Народной Республики.

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