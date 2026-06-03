Какие проекты были направлены на участие в нацпроекте «Семья» на 2027 год от ДНР

ДНР направила заявки на участие в национальном проекте «Семья» на 2027 год. Фото: Минкультуры ДНР

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков рассказал, какие проекты от Республики были направлены на участие в национальном проекте «Семья» на 2027 год.

- На создание модельных библиотек поступило 10 заявок от городских округов: Горловка, Мариуполь, Торез, Харцызск, а также Шахтёрского, Володарского, Волновахского, Тельмановского и Мангушского муниципальных округов. На создание детских культурно-просветительских центров подано 11 заявок - 7 от библиотек (6 муниципальных и Донецкая республиканская библиотека для детей имени С.М. Кирова) и 4 от домов культуры, - сообщил Желтяков.

Он добавил, что для участия в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших практик работы подано 6 заявок от библиотек и 6 заявок от домов культуры.

Ранее сообщалось, что участники Петербургского международного экономического форума смогут взять шефство над 45 социальными проектами из 26 регионов России в 2026 году. В этой инициативе участвуют два проекта из Донецкой Народной Республики.

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