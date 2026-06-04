Житель Ясиноватой скрывался в Авдеевке, чтобы избежать суда. Мужчина обвиняется по уголовной статье, а именно за незаконное приобретение и хранение оружия. Об этом сообщили в ГУФССП России по Донецкой Народной Республике.
- Гражданин, уклонявшийся от явки в суд, был найден сотрудниками в городе Авдеевка. Оттуда его принудительно сопроводили в здание Ясиноватского городского суда для участия в судебном процессе, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что судебные приставы находят должников и подсудимых, где бы они ни прятались, и доставляют их в суд.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике сотрудники УБК МВД по ДНР совместно с коллегами из УУР МВД по ДНР, а также представителями регионального управления Росгвардии задержали жителя Донецка, который причастен к крупной мошеннической схеме.
Кроме того, сообщалось, что росгвардейцы задержали жителя Макеевки за незаконное хранение оружия.
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