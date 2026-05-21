В ДНР задержали мужчину, причастного к крупной мошеннической схеме. Фото: МВД по ДНР

В Донецкой Народной Республике сотрудники УБК МВД по ДНР совместно с коллегами из УУР МВД по ДНР, а также представителями регионального управления Росгвардии задержали жителя Донецка, который причастен к крупной мошеннической схеме.

Как рассказали в пресс-службе МВД по ДНР, при первоначальных следственных мероприятиях мужчина пытался отрицать свою причастность к десяткам преступлений.

Изначально житель Донецка сам стал жертвой аферистов, но с целью собственной выгоды примкнул к мошенникам.

- Он получал денежные средства от дропперов, действующих на территории Донецкой и Луганской народных республик. Затем, по указаниям «кураторов» из мошеннических колл-центров, находящихся в недружественных государствах, конвертировал полученные деньги в криптовалюту и переводил на указанные счета, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в более чем восемь миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Амвросиевке сотрудники УФСБ России по ДНР задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

