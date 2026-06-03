В Енакиево на место удара ВСУ по автобусу жители Республики несут цветы. Фото: Штаб обороны ДНР

Жители Донецкой Народной Республики несут цветы на место удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево. Там образовался стихийный мемориал.

- То, что произошло ранним утром в Енакиево, не было своего рода неожиданностью. Во-первых, от этих людей можно ожидать все что угодно. Во-вторых, это уже не первый случай. Сейчас ВСУ наносят удары с беспилотников, а раньше обстреливали с использованием ствольной артиллерии. Били по перекресткам, по трассам, не задумываясь, какие машины там едут, - рассказал «КП Донецк» эксперт Изборского клуба Новороссии Андрей Коновалов.

По последним данным, в результате атаки ВСУ по автобусу погибли восемь мирных жителей, еще 11 получили ранения.

Ранее сообщалось, что мальчик, пострадавший при атаке ВСУ в Донецкой Народной Республике, в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, сообщалось, что прокуратура ДНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это воплощение зла»: Эксперт Изборского клуба Новороссии Андрей Коновалов прокомментировал атаку ВСУ на автобус в ДНР 3 июня 2026 года

По словам эксперта, атака ВСУ на автобус в ДНР не единичный случай, а звено в длинной цепи преступлений киевского режима (подробнее)