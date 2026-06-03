Мальчик, пострадавший при атаке ВСУ в ДНР, в состоянии средней степени тяжести Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семилетний мальчик получил ранение грудной клетки при атаке дрона на рейсовый автобус в Енакиево. Об этом сообщила главврач горловской больницы №2 Нелля Якуненко.

По ее словам, ребенок находится в детском отделении. Ранение непроникающее, состояние - средней степени тяжести, мальчик абсолютно стабилен.

Напомним, что вооруженные формирования Украины ранним утром совершили очередной акт нечеловеческой агрессии. В Енакиево ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва - Симферополь». В результате этого обстрела погибли восемь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, трое пострадавших при атаке дрона на рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево находятся в реанимации после операции. Их состояние оценивается как тяжелое. Сейчас медики работают с родственниками, которые звонят и узнают о состоянии близких.

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