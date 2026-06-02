ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Красного Лимана ДНР

За сутки бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах Подлимана, Маяков, Пришиба, Пискуновки и Красного Лимана.

- Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Хамви», восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение шести бригадам ВСУ в ДНР. Противник потерял до 165 военнослужащих, три бронемашины, 25 автомобилей, три артсистемы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» за сутки на своем направлении уничтожили свыше 325 военнослужащих ВСУ, четыре бронемашины, пять автомобилей, САУ «Цезарь» и две станции радиоэлектронной борьбы.

