Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили САУ и две станции РЭБ ВСУ в ДНР

За сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции в ДНР, а также нанесли удары по 11 бригадам ВСУ в районах Ивановки, Гулево, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белицкого, Грузского, Новопавловки и Кучеров Яра.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и две станции радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА «Южной» группировки войск во время воздушной разведки обнаружили пять украинских наземных робототехнических комплексов. Они подвозили на передовые позиции боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Разведчики уточнили маршруты движения целей и приняли решение уничтожить их с помощью FPV-дронов.

Кроме того, операторы беспилотников батальона спецназначения «Южной» группировки войск провели воздушную разведку на Константиновском направлении, обнаружили и уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ.

