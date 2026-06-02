Мариупольский драмтеатр впервые после восстановления открыл двери для зрителей. Фото: ТГ/Добровольский

В Международный день защиты детей Мариупольский драматический театр впервые после восстановления открыл двери для зрителей. Об этом сообщил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.

- Первой постановкой, представленной на сцене театра после его восстановления, стал репертуарный спектакль «Аленький цветочек». Его зрителями были самые юные жители Мариуполя и их родители, - рассказал Добровольский.

Он добавил, что рад видеть, как драматический театр Мариуполя вновь живет, принимает зрителей и открывает свои двери для новых поколений.

Ранее сообщалось, что в Международный день защиты детей артисты Донецкого молодежного театра показали юным жителям Республики спектакль о Незнайке и его друзьях. И это еще далеко не все, что подготовил коллектив театра.

Кроме того, сообщалось, что в Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор Донецкой филармонии принял участие во флешмобе ко Дню защиты детей

Александр Парецкий заявил, что любая большая мечта начинается с детства (подробнее)