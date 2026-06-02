Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 8:16

Мариупольский драмтеатр впервые после восстановления открыл двери для зрителей

Первой постановкой, представленной на сцене Мариупольского театра после его восстановления, стал репертуарный спектакль «Аленький цветочек»
Данил АРМЕЕВ
Мариупольский драмтеатр впервые после восстановления открыл двери для зрителей. Фото: ТГ/Добровольский

Мариупольский драмтеатр впервые после восстановления открыл двери для зрителей. Фото: ТГ/Добровольский

В Международный день защиты детей Мариупольский драматический театр впервые после восстановления открыл двери для зрителей. Об этом сообщил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.

- Первой постановкой, представленной на сцене театра после его восстановления, стал репертуарный спектакль «Аленький цветочек». Его зрителями были самые юные жители Мариуполя и их родители, - рассказал Добровольский.

Он добавил, что рад видеть, как драматический театр Мариуполя вновь живет, принимает зрителей и открывает свои двери для новых поколений.

Ранее сообщалось, что в Международный день защиты детей артисты Донецкого молодежного театра показали юным жителям Республики спектакль о Незнайке и его друзьях. И это еще далеко не все, что подготовил коллектив театра.

Кроме того, сообщалось, что в Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор Донецкой филармонии принял участие во флешмобе ко Дню защиты детей

Александр Парецкий заявил, что любая большая мечта начинается с детства (подробнее)